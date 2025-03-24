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        Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde "bahar bereketi" yaşanıyor

        Gaziantep'te baharın gelmesiyle kuş çeşitliliğinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:13
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        Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde "bahar bereketi" yaşanıyor
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        Gaziantep'te baharın gelmesiyle kuş çeşitliliğinde yoğunluk yaşanıyor.

        Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, farklı türdeki göçmen kuşları misafir ediyor.

        İlkbaharın gelmesiyle birlikte göç eden kuşların yoğunluk oluşturduğu sulak alanlarda yüzlerce kuş gözlemlendi.

        Türler arasında uzun bacak, kız kuşu, döğüşken, martı, küçük batağan, leylek, gibi kuş çeşitleri yer alıyor.

        Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, kuş gözlemcilerinin baharın gelmesini merakla beklediğini belirterek, Gaziantep'te de tüm ülkede olduğu gibi ilkbahar nedeniyle kuş çeşitliliğinde yoğunluk yaşandığını kaydetti.

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