Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde "bahar bereketi" yaşanıyor

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, kuş gözlemcilerinin baharın gelmesini merakla beklediğini belirterek, Gaziantep'te de tüm ülkede olduğu gibi ilkbahar nedeniyle kuş çeşitliliğinde yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.