Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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