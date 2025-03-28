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        İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut hak sahibine teslim edildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan 4 bininci konut hak sahibine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:23
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        İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut hak sahibine teslim edildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan 4 bininci konut hak sahibine verildi.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, kırsal mahallelerden Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 25 depremzede için ramazan bayramı öncesi oturuma hazır hale gelen Boğaziçi Mahallesi'ndeki 4 bininci konutu hak sahibine teslim etti.

        Soylu, törende yaptığı konuşmada, konutların inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vatandaşların kalıcı konutlarına geçmelerinden dolayı memnun olduklarını ifade eden Soylu, "İlçede 5 bin 500 konuttan bugün itibarıyla 4 binini teslim ettik. Geri kalan 1500'ünü ise çok büyük hızla yaz aylarında teslim etmiş olacağız. Çifte bayram yaşayacak olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Kaymakam Soylu, hak sahiplerine teslim edilen konutlardan 2 bin 823'üne ailelerin yerleştiğini sözlerine ekledi.

        Belediye Başkanı Kemal Vural da vatandaşların mutluluğuyla çifte bayram yaşadıklarını dile getirdi.

        Köy evini teslim alan Ramazan-Neriman Taşdemir çifti ise kendilerine çifte bayram yaşatanlara teşekkür etti.

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