Bağlamayla felçli kolunu iyileştirdi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te geçirdiği felç nedeniyle sol kolunu kullanamaz hale gelen 68 yaşındaki Birsel Dağcılar, fiziksel aktive için gittiği kurs merkezinde "çocukluk hayalim" dediği bağlamayı çalabilir hale geldi.

Gaziantep'te yaşayan Dağcılar, yüksek tansiyon nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce kısmi felç geçirdi.

Felç sonucu sol kolunu kullanamaz hale gelen Dağcılar, yapılan tedavilerin ardından doktorlar tarafından fizik tedavi amacıyla Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'ne yönlendirildi.

Dağcılar, yaklaşık 10 yıl önce bağlama kursuna kayıt yaptırdı. Kursun ilk zamanlarında elini tam açamayan, bağlamayı tutmakta bile güçlük çeken Dağcılar, "çocukluk hayalim" dediği bağlamayı öğrenmenin heyecanı, isteği ve usta öğreticilerinin desteği ile elinin fiziksel işlevini yeniden kazandı.

Bağlama sayesinde eli ve kolunu tekrar kullanmaya başlayan Dağcılar, hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de felci yenmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Benim ailemde müzisyen çok var"

Birsel Dağcılar, AA muhabirine, çocukken bağlama çalmayı çok istediğini ancak bir türlü öğrenemediğini söyledi.

Müzikle uğraşmayı sevdiğini belirten Dağcılar, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan bu yana bağlama çalmak için büyüklerime özenirdim ama bizim zamanımızda böyle bir fırsatlar yoktu. Hevesleniyordum, sürekli istiyordum. Bu arada da hani unutkanlık falan da oluyor. Bazen belli bir yaştan sonra bir şeyle uğraşmak istiyorsun ancak meşgul eden şeyler oluyor. Burası da tesadüf oldu, duyunca geldim. Birkaç kez geldim, bıraktım. Daha sonra yeniden başladığımda çok güzel öğrendim ve daha bırakmadım. Eşim de bana destek oldu, o da ut çalıyordu. Benim ailemde müzisyen çok var. Çoğu konservatuvar mezunu, yeğenlerim, kuzenlerim... Müziğe karşı aşkımız var."

Dağcılar, sağlığı el verdiği müddetçe müzikle uğraşmak istediğini dile getirerek, "Ne iş yaparsam yapayım en güzelini yapmak isterim. O zaman ben yapıyorum diyebilirim. Bağlamada tam istediğim yere gelemedim, çok geç başladım. Daha önce kısmi felç geçirdim. Tabii ki sağlığımı geri kazanmak için büyük fırsat arıyordum, o arada Özgecan Yüzme Havuzu açıldı. Önce spor salonuna geldim. Spor yaparak kendi sağlığımı biraz toparladım. Ondan sonra 1,5 yıl devamlı yüzmeye geldim. Elimi ayağımı toparladım. Burada da o dönemde bağlama kursu açıldı. Açıldığında bağlama kursuna geldim." ifadelerini kullandı.