Nizip'te bayramlaşma töreni düzenlendi

Protokol üyeleri, Merkez Polis Karakolu ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçleriyle de bayramlaştı.

Daha sonra Kaymakam Uğurlu ile Belediye Başkanı Doğan, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

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