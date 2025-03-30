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        Nizip'te bayramlaşma töreni düzenlendi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:39
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        Nizip'te bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Kaymakam Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve protokol üyeleri, Hatice-i Kübra Camii'nde kılınan bayram namazının ardından bayramlaştı.

        Daha sonra Kaymakam Uğurlu ile Belediye Başkanı Doğan, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

        İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından duanın ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Protokol üyeleri, Merkez Polis Karakolu ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçleriyle de bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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