Nizip'te bayramlaşma töreni düzenlendi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Kaymakam Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve protokol üyeleri, Hatice-i Kübra Camii'nde kılınan bayram namazının ardından bayramlaştı.
Daha sonra Kaymakam Uğurlu ile Belediye Başkanı Doğan, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından duanın ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Protokol üyeleri, Merkez Polis Karakolu ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçleriyle de bayramlaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.