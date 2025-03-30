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        Gaziantep'te 4 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:43 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:53
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        Gaziantep'te 4 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Yukarı Beylerbeyi Mahallesi Gaziantep-Adıyaman yolunda, İ.E. idaresindeki 27 ADK 18 plakalı halk otobüsü, İ.H.Y’nin kullandığı 27 Z 2700 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 41 APF 808 plakalı otomobil ve U.A. yönetimindeki 27 AYT 871 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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