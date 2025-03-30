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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili boyunca 100 bin ziyaretçi bekleniyor

        Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:24 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:24
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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili boyunca 100 bin ziyaretçi bekleniyor
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        Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, çeşitli yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındırıyor.

        Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada olan Doğal Yaşam Parkı, tatillerde ziyaretçi akınına uğruyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, 9 günlük tatil boyunca 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

        - İnsanlar merak ederek geliyor

        Çevre illerden gelen çok fazla ziyaretçi olduğunu belirten Özsöyler, "Burayı merak ederek geliyorlar. İlk gün için hedefimizi tutturduk, şu ana kadar yaklaşık 12 bin kişi geldi. İnşallah geri kalan 8 günde bayram tatili boyunca 100 bin kişiyi bulacağız. Özellikle tropik kelebek merkezi, safari parklar, jeoloji ve doğa müzesi, şempanze adası, insanların çok merak ederek geldikleri bir yer." dedi.

        Ziyaretçilerin Gaziantep ekonomisine de katkı sunduğunu anlatan Özsöyler, hayvanat bahçesi için gelen insanların kentte alışveriş yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Buraya gelen insanların özellikle filler, zürafalar, safari park çok hoşlarına gidiyor. Akvaryum çok hoşlarına gidiyor, tropik kelebek merkezi beğeniliyor. Çocukların kitaplarda, dergilerde televizyonda gördükleri hayvanları burada birebir canlı görmesi hoşlarına gidiyor."

        - Tropikal hayvanlar ilgi görüyor

        Düzce'den gezmek için ailesiyle kente gelen İsmail Hakkı Koçkan, birçok tropikal hayvanı burada gördüğünü, anlatıldığı kadar büyük bir yer olduğunu belirterek, herkesin gelmesini tavsiye etti.

        Koçkan, giriş ücretinin çok uygun olmasının her kesime hitap ettiğine değinerek, şöyle konuştu:

        "Gaziantep Büyükşehir Belediyesini de tebrik ediyorum her türlü kesime hitap eden bir yer. Hayvan çeşitlerine baktığımızda bütün çeşitler var gibi. Aslan, leopar, zebra, flamingo, kuş türleri, şu anda sağ taraftan gezerek geldik yukarı doğru gezeceğiz. Gayet memnun kaldık, çocuklar için de bulunmaz bir gezi yeri."

        Zeynep Zümra Koçkan ise çizgi filmde hayvanların oyun karakteri gibi göründüğünü, burada canlı görmenin kendisini heyecanlandırdığını anlattı.

        Kastamonu'dan gelen Feyza Erdoğan ise ilgi duyduğu hayvanları burada bulduğunu dile getirerek, "Deve gibi, yılan gibi hayvanlar çok güzeldi gerçekten. Burayı çok beğendim, uzun yoldan geldik, yorucuydu geldiğimize değdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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