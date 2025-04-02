Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan, top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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