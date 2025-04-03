Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
B.T (42) idaresindeki 06 AH 8187 plakalı hafif ticari araç, Hassa-İslahiye kara yolu Ağabey Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki L.T (34), M.T (13) K.T (12), F.T (8), H.T, (5), E.T (3) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
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