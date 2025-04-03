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        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:12
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        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        B.T (42) idaresindeki 06 AH 8187 plakalı hafif ticari araç, Hassa-İslahiye kara yolu Ağabey Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücüyle araçtaki L.T (34), M.T (13) K.T (12), F.T (8), H.T, (5), E.T (3) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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