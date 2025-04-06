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        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uyguladığı belirlenen yabancı uyruklu baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:11
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        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
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        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uyguladığı belirlenen yabancı uyruklu baba tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir çocuğa şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Yapılan teknik incelemenin ardından görüntülerde şiddet uygulayan kişinin, çocuğun babası yabancı uyruklu Y.E. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan Y.E. işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı. Mağdur çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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