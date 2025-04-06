Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

Gözaltına alınan Y.E. işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı. Mağdur çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Yapılan teknik incelemenin ardından görüntülerde şiddet uygulayan kişinin, çocuğun babası yabancı uyruklu Y.E. olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir çocuğa şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

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