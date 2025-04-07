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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 150 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:12
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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 150 bin kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

        Çeşitli yırtıcı hayvan türleri başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındıran Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük tatil boyunca 150 bin civarında kişiyi ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 9 günlük bayram tatilinde 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini ancak bu rakamın 150 bine ulaştığını belirtti.

        Parkta hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturduklarını hatırlatan Şahin, "En büyük hayalimizdi 100 binleri konuşmak. O yüzden bugün mutluyuz. Bu sayının daha da yükselmesi için de gelen misafirlerin yeniden parkımıza ziyaretini sağlamak gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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