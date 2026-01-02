Gaziantep'te kar nedeniyle 10 iş yerinin çatısı çöktü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 iş yerinin çatısı çöktü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 iş yerinin çatısı çöktü.
İki gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 10 iş yerinin çatısı, kar birikintisinin ağırlığı nedeniyle çöktü.
Esnaf çöken çatıların kaldırılması için çalışma yaptı.
Bir iş yerinin altında bulunan araç, çatının çökmesi sonucu hasar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.