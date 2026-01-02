Gaziantep'te ava çıkan genç, kuzeninin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Çelikçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, yanlışlıkla ateş alan İ.K'nin tüfeğinden çıkan saçmalar Çelikçi'ye isabet etti.

Gaziantep'te ava çıkan kuzenlerden biri, iddiaya göre yanlışlıkla ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

