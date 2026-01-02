Gaziantep'te ava çıkan genç, kuzeninin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu öldü
Gaziantep'te ava çıkan kuzenlerden biri, iddiaya göre yanlışlıkla ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Gaziantep'te ava çıkan kuzenlerden biri, iddiaya göre yanlışlıkla ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde Ahmet Çelikçi (22) ile kuzeni İ.K. ava çıktı.
İddiaya göre, yanlışlıkla ateş alan İ.K'nin tüfeğinden çıkan saçmalar Çelikçi'ye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Çelikçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İ.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.