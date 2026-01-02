Habertürk
        Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri ameliyatı yapıldı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde 78 yaşındaki hastaya anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri (MitraClip) ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:09
        Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada, 78 yaşındaki H.G, kalp ve mitral yetmezliği nedeniyle GAÜN Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na başvurduğu belirtildi.

        Açıklamada, yapılan tetkiklerin ardından H.G'ye anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri ameliyatı yapıldığı ve sağlığına kavuşan hastanın taburcu edildiği ifade edildi.

        GAÜN Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ertan Vuruşkan'ın öncülüğünde, Prof. Dr. İrfan Veysel Düzen ile GAÜN Kardiyoloji ekibi tarafından gerçekleştiren ameliyata Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Teoman Kılıç'ın da destek sağladığı ifade edildi.

        Açıklamada, anjiyografik yöntemle gerçekleştirilen MitraClip işleminin ameliyat olma şansı bulunmayan kapak hastaları için bir alternatif olarak öne çıktığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

