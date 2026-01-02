Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 17 yıl 3 ay, hırsızlık suçundan ise 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

