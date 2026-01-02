Habertürk
Habertürk
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:36
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 17 yıl 3 ay, hırsızlık suçundan ise 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

