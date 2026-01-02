Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Antalya'da bir otelin tesislerinde gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kuvvet çalışmalarıyla devam ederken, geçiş organizasyonlarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
