Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi yenemiyor

Diğer 9 maçında mağlup olan Gaziantep FK, bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.

Ligde çıktığı 14 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puan alabilen Güneydoğu temsilcisi, Bellona Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

Ogün Özçiçek ve Husic ise kart sınırına geldi.

Bu sezon ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, İzmir ekibiyle 8 kez karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, İzmir temsilcisi ile deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemedi.

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