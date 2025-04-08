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        Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi yenemiyor

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, İzmir temsilcisi ile deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:18
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        Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi yenemiyor
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, İzmir temsilcisi ile deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemedi.

        Bu sezon ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, İzmir ekibiyle 8 kez karşı karşıya geldi.

        Evinde oynadığı maçlarda rakibine kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu başarısını deplasmanda gösteremedi.

        Deplasmanda oynanan 4 maçın 3'ü beraberlikle sonuçlarken, 1 maçtan Göztepe galibiyet ile ayrıldı.

        - 2 oyuncu cezalı

        Göztepe karşısında sarı kart gören Lungoyi ve Kozlowski, Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

        Ogün Özçiçek ve Husic ise kart sınırına geldi.

        Kırmızı-siyahlılarda bu sezon 21 maçta 1104 dakika süre alan santrfor Halil Dervişoğlu, 12 hafta sonra ligdeki ikinci golünü Göztepe'ye attı.

        - Deplasman karnesi

        Ligde çıktığı 14 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puan alabilen Güneydoğu temsilcisi, Bellona Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

        Diğer 9 maçında mağlup olan Gaziantep FK, bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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