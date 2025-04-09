Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarı verdiği kişi öldürülmüş halde bulundu
Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi.
Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi.
Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli bir çocuk annesi M.İ, 2 Nisan'da polis merkezine giderek eşi Ö.İ. (34) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Evde arama yapan ekipler, Ö.İ'nin öldürüldüğünü ve cesedinin evin havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti.
Ö.İ'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin M.İ'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.