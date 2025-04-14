Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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