Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü; kaza kamerada
        Gaziantep'te TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü; kaza kamerada
        Arabanlı öğrenci, Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edece...
        Arabanlı öğrenci, Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edece...
        Gaziantep'te 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi
        Gaziantep'te 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi
        Nizip Belediyesi'nden çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti
        Nizip Belediyesi'nden çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti
        Gaziantep'te "Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030 Arama Konfer...
        Gaziantep'te "Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030 Arama Konfer...
        Gaziantep FK evinde farklı, deplasmanda farklı
        Gaziantep FK evinde farklı, deplasmanda farklı