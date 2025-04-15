Gaziantep'te jandarma öğrencilere mesleğini tanıttı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaöğretim kurumlarına mesleklerini tanıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 850 lise öğrencisine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), Subay Eğitim Merkezi (SUEM), Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) tanıtıldı.

Öğrencilere, jandarma subay - astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim olanakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirme broşürleri verildi.

Açıklamada, "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceğe daha bilinçli bakabilmelerine ve doğru meslek seçimine katkıda bulunabilmek amacıyla toplum destekli kolluk faaliyetlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.