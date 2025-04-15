Büyükşehir Belediyesi'ne bebek dostu kurum ve beslenme dostu iş yeri belgeleri verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine yürüttüğü iki proje kapsamında bebek dostu kurum ve beslenme dostu iş yeri belgeleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında bebek dostu kurum belgesi verildi.

Türkiye sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı çerçevesinde ise beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen iş yeri belgesine layık görüldü.

Her iki program doğrultusunda kurumlara yönelik uygulanan projelerde belgeleri alan ilk kurum olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine belgeler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol tarafından Başkan Fatma Şahin'e takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, verilen belgeler için teşekkür etti.

Bir annenin tüm ihtiyaçları ve doğumundan itibaren bebeğin gelişimine katkıda bulunduğu projelerle bu unvanı almanın kendileri için kıymetli olduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Yapılan işlerimizin bakanlığımız tarafından görülmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği. Doğumdan ölüme herkesin yanındayız. Herkesin canı malı ailesi bize emanet. Bu emanetlerin en güzeli de bebeklerimiz. Öncelikle biz daha anne karnındayken bebeklerimizin sağlıklı beslenmesinden tutun, gebe okuluna, kırsal doğum yapan annemizin şehre gelmesini sağlayacak gebe oteline, bir de bunları yaşamış biri olarak bunların her birine küçük desteklerin bile çok güzel sonuçlar aldığını bize gösterdi."

Gastronomi şehri Gaziantep'in sporla daha aktif hale gelmesi gerektiğini belirten Şahin, "Günlük 10 bin adımını atmazsan, 3 litre suyunu içmezsen, yeterince spor yapmazsan bu obeziteye dönüşüyor. Sadece görünüm değil, sağlık da bozuluyor. Hastalığı önlemenin yolu koruyucu tedbir. Her şeyin başı sağlık" ifadelerine yer verdi.