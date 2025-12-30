Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:23
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık ve yağma suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 25, yağma suçundan ise 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

