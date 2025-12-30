Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 25, yağma suçundan ise 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

Valiliğin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık ve yağma suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

