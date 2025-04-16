Gaziantep'te patlayıcı madde satan kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.A'ya ait iş yerinde tehlikeli madde satıldığı belirlendi.

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