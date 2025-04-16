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        Gaziantep'te patlayıcı madde satan kişi yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde muhtelif patlayıcı madde satan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:21
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        Gaziantep'te patlayıcı madde satan kişi yakalandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde muhtelif patlayıcı madde satan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.A'ya ait iş yerinde tehlikeli madde satıldığı belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde işyerine operasyon düzenleyen ekipler, 470 patlayıcı madde ve 240 patlayıcı madde ateşleme malzemesi ele geçirdi.

        İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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