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        YÖK Başkanı Özvar, Gaziantep'te "Türkiye İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı"nda konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ilahiyat fakültelerinde Türkçe'nin dışında Arapça ve İngilizce dillerinde eğitim verildiğini belirterek, "2025-2026 yılında bu programlara ilave olarak özellikle Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde görevlendirilecek din görevlisi noktasındaki ihtiyaçlar dolayısıyla Almanca ve Fransızca dilinde ilahiyat programları açacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:15
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        YÖK Başkanı Özvar, Gaziantep'te "Türkiye İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı"nda konuştu:
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ilahiyat fakültelerinde Türkçe'nin dışında Arapça ve İngilizce dillerinde eğitim verildiğini belirterek, "2025-2026 yılında bu programlara ilave olarak özellikle Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde görevlendirilecek din görevlisi noktasındaki ihtiyaçlar dolayısıyla Almanca ve Fransızca dilinde ilahiyat programları açacağız." dedi.

        Prof. Dr. Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde "Türkiye İlahiyat ve İslami Bilimler Fakülteleri 29. Dekanlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Türkiye'de 2024'te 100 ilahiyat ve İslami ilimler fakültesinin bulunduğunu hatırlatan Özvar, "Yurt içindeki 96 ilahiyat veya İslami ilimler fakültesinin 4'ü vakıf yüksek öğretim kurumları bünyesindedir. Bugün itibarıyla ilahiyat lisans programlarında 109 bin 450 öğrenci, ön lisans programlarında 116 bin 656 öğrenci bulunmaktadır. Toplam örgün eğitimde kayıtlı öğrenci sayısını düşündüğünüzde ilahiyat fakültesi okuyan kayda değer öğrenci bulunmaktadır. Tabii ilahiyat alanında önemli yükü devlet üniversiteleri çekmektedir." diye konuştu.

        İlahiyat fakültelerinde 1000'e yaklaşan profesör, 905 doçent, 1617 doktor öğretim üyesi, 499 öğretim görevlisi, 1226 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 5 bin 215 öğretim elemanının hizmet verdiğini aktaran Özvar, ilahiyat programlarının uluslararası program hürriyeti kazandığını belirterek, "İlahiyat fakültelerinde Türkçe'nin dışında Arapça ve İngilizce programlar verilmekte. 2025-2026 yılında bu programlara ilave olarak özellikle Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde görevlendirilecek din görevlisi noktasındaki ihtiyaçlar dolayısıyla Almanca ve Fransızca dilinde ilahiyat programları açacağız. Kapasitemiz mümkün olursa yeteri kadar öğretim elemanı yetiştirebilirsek, İspanyolca da açmayı arzu ediyoruz. Programın uluslararası tabiatını dikkate alacak olursak en az Arapça kadar Fransızca, Almanca, İngilizce hatta İspanyolca'nın fevkalade kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim vizyonumuz, Amerikalılara kadar ilahiyat programlarını yaygınlaştırmaktır." diye konuştu.

        - "Bu fakültelerin ilmi entelektüel birikimini insanlarımızla buluşturmamız lazım"

        İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin eğitim, öğretim ve araştırma-geliştirmeden sonraki bir başka görevinin de topluma hizmet uygulamaları olduğunu ifade eden Özvar, şöyle devam etti:

        "İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin toplum ve hizmet uygulamaları görevleri çerçevesinde son dönemlerde ortaya çıkan aşırı akımları, İslam anlayışımıza aykırı görüşlere ve aile kurumumuzu tehdit eden kurumsal yapımızı sarsan görüşlere karşı da hem yazdığı makale kitap gibi yayınlarla hem de düzenleyeceği konferans ve sempozyum gibi etkinliklerle halkımızı mutlaka bilgilendirmelidir. Hepimizin böyle bir görevi bulunmaktadır. İlahiyat fakültelerinin ilmi entelektüel birikimini valilikler, belediyeler, vakıflarımız vasıtasıyla insanlarımızla buluşturmamız lazım. Her üniversitemizin ürettiği bilginin topluma intikali konusunda aracı olarak daha güçlü iletişim kanalları kurmak maksadıyla üniversitelerimizde Bilim Kafe projemizi başlattık."

        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir ise ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin, İslam'ın hakikat ve değer anlayışının nasıl bilimsel hüviyet kazanabileceğini, insanlığa nasıl eğitim ve ilim ufku kazandırmak istediğini gösteren en önemli kurumlardan olduğunu belirterek, böylesi önemli programa ev sahipliği yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.

        Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, farklı şehirlerden ilahiyat dekanları ve akademisyenler katıldı.

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