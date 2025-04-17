Gaziantep'te 781 güvenlik kamerası kurulacak

Gaziantep'te güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla 781 yeni güvenlik kamerası kurulacak.

Vali Kemal Çeber, Valilik Fuaye Alanı'nda güvenlik kameralarının alımına ilişkin düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, kent güvenliğinin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep'in daha da huzurlu bir kent olması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Çeber, "Yaklaşık 2 yıl önce kentte 1800'e yakın kamera bulunuyordu. 1800 kamera sayısını biz kendi imkanlarımız ile şu an imzalayacağımız protokole kadar 3 bine yaklaştırdık. Bu protokolden sonra kamera sayısını 4500'lere yaklaştırıyoruz." dedi.

Söz konusu protokol ile büyükşehir sorumluluk alanında 25 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve 3 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kuracaklarını ifade eden Çeber, şöyle devam etti:

"Büyükşehir sorumluluk alanında 125 kameramız var. Şahinbey Belediyesi sorumluluk alanında 28 KGYS, 3 PTS ile 140 kamera, Şehitkamil Belediyesi sorumluluk alanında da 28 KGYS, 3 PTS ile 140 kamera kuracağız. Büyükşehir Belediyesi jandarma sorumluluk alanında ise 47 KGYS ve 188 kamera olacak. Kırsal da Şahinbey sorumluluk alanında 26 KGYS ve 104 kamera yine Şehitkamil Belediyesi sorumluluk alanında 21 KGYS ve 84 kameramız olacak. Böylelikle il genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde var olan noktalarımıza ek olarak 175 KGYS noktası, 9 PTS noktası, 781 kamera kurulumu yapılmış olacak."