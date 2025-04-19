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        "Çingene Kızı" yılın ilk 3 ayında 112 bin kişiyi ağırladı

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk 3 ayında 112 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:24
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        "Çingene Kızı" yılın ilk 3 ayında 112 bin kişiyi ağırladı
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk 3 ayında 112 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müzede, "Çingene Kızı", "Mars Heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser yer alıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müzede turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Misafirlerini tarih yolculuğuna çıkaran müze, bölge turuna çıkan turistlerin ilk rotalarından birisi olarak dikkati çekiyor.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, turizm sezonunun bölgede hızlı başladığını, müzenin kentin turizmine büyük katkı sağladığını belirtti.

        Müzede yer alan eserlerin çok özel olduğunu ifade eden Çomak, şöyle konuştu:

        "2024 yılında 470 bin rakamlarına ulaşmıştık. Bu tüm zamanların en yüksek rekoru ama 2025 yılında ilk 3 aylık rakamda 112 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Daha turizm sezonunun başındayız. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 3 saatte 3 bin 650 rakamını görmüştük. O gün tatil boyunca zirveye ulaşacağımızı anladık. 9 günlük bayram tatilinde 49 bin 452 rakamına ulaştık. 50 bin rakamlarına yaklaşmak müzemizin tarihindeki en yüksek rakamdır."

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı müze ve ören yerleri sıralamasında Zeugma'nın 5'inci sırada yer aldığını ancak ilk 4 sırada ören yerlerinin olduğunu dile getiren Çomak, müze olarak 1. sırada yer aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

        - "500 binli rakamları geçeceğiz"

        İlerleyen günlerde ziyaretçi yoğunluğunun devam edeceğini söyleyen Çomak, "Ülkemizde turizm sezonu yeni başladı. Kurban Bayramı ve sonbahar turizmi var önümüzde. Özellikle müzemizin en yoğun olduğu dönem, sonbahar turlarının olduğu dönem. Geçen yıl 470 bin rakamlarına ulaşmıştık, bu sene 500 binli rakamları rahat geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Harran Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seyit Ahmet Solmaz da Turizm Haftası kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının projesiyle öğrencilere gezi düzenlediklerini anlattı.

        Solmaz, "İlk durağımız Zeugma oldu, profesyonel rehber eşliğinde turizm rehberliği bölümü öğrencilerine mozaikleri anlatıyoruz. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini pratik bilgiyle bütünleştirecekler." dedi.

        Almanya'da yaşayan Bilal Başal ise müzeyi çok beğendiklerini ve herkesin burayı görmesi gerektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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