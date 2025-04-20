Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Fırat'ın incisi Rumkale'de atlı birlikler göreve başladı

        Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale'de göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırat'ın incisi Rumkale'de atlı birlikler göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale'de göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Jandarma Genel Komutanlığına bağlı atlı birlikler, Yavuzeli ilçesi sınırlarında yer alan Fırat Nehri kenarındaki tarihi Rumkale'de göreve başladı.

        Atlı birlikler, turizm sezonunun başlamasıyla yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

        Hasan Trabzon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'den geldiğini belirterek, "Türk milleti olarak atlar eskiden beri bizim için çok önemli. Burada görmek bizi gururlandırdı." dedi.

        İzmir'den gelen Gizem Cessur ise Rumkale'yi çok beğendiğini ifade ederek, atların burada olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
        Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
        Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutu...
        Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutu...
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        "Çingene Kızı" yılın ilk 3 ayında 112 bin kişiyi ağırladı
        "Çingene Kızı" yılın ilk 3 ayında 112 bin kişiyi ağırladı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı