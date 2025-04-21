Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 9 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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