Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz'dan hakem eleştirisi:

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz'dan hakem eleştirisi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

        Yılmaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk futbolu adına utanç dolu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ve hedefleri yolunda ağır yara aldıklarını belirtti.

        Mücadelelerinin ligin son düdüğü çalana kadar süreceğini ifade eden Yılmaz, Başakşehir karşısında futbolcularının ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen çalınan ve çalınmayan düdüklerle puanlarının ellerinden alındığını savunarak, şunları kaydetti:

        "Başakşehir ülkemizin en güçlü takımlarından biri. Bizler de bu sezon bir hikaye yazıyoruz ve her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yine futbolcularımızın üstün gayretiyle geçen karşılaşmada, özellikle Zorbay Küçük, VAR hakemi İspanyol Mera Escuderos ve dördüncü hakem Alpaslan Şen bizlere bir tiyatro izletti. İlk olarak bize ve tüm Türkiye'ye göre penaltı olmayan bir pozisyonda, Ogün'ün hareketine penaltı kararı verdiler. Maçın sonunda ise tüm hakem yorumcularının ve futbolseverlerin ortak görüşü 'çok net penaltı' olan pozisyonda oyunu devam ettirip yaptıkları hatanın üzerine Kozlowski'yi bir de kırmızı kartla cezalandırdılar. Kısacası bu hakem triosu el ele verdi ve skoru belirledi."

        - "Art niyetli hakem"

        Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Tüm Gaziantep yıllar sonra bir Avrupa hayaliyle bizleri her zaman destekliyor. Bizler de bu sorumlulukla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama bizce bir art niyetli hakem çıkıyor ve tüm emeğimizi adeta gasp ediyor. Bu şehrin, bizlerin ve futbolcularımızın hakkı bu isimlere helal değildir. Bir daha da bu isimlerle Gaziantep şehrinin adının yan yana geçmesini bile istemiyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana bir kez hakem hakkında olumsuz konuşmadım. Her zaman bizim evlatlarımıza sahip çıkalım diye konuştum. Bunları da söylerken ayrıcalık değil adalet bekledim. Ama ne yazık ki hiçbir karşılığı yine yok. Bizi şampiyon olan da küme düşen de ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakıyoruz, başkaları gibi 'KÜÇÜK' hesaplar yapmadık, yapmayacağız da."

        Teknik direktör Selçuk İnan'a kırmızı kart verilmesini "ayıp" diye nitelendiren Yılmaz, açıklamasını şöyle noktaladı:

        "Selçuk İnan, Türk futbolunda her zaman karakteriyle, duruşuyla ve kişiliğiyle damga vurmuş bir isimdir. Kendisi bu camiada görebileceğiniz en efendi ve saygıdeğer insanların başında geliyor. Ancak öyle art niyetli düdük çalan bir hakem vardı ki 'Yazıklar olsun hocam' dedi diye kırmızı kartla hocamızı cezalandırdı. Rakip takım teknik adamı, maç sırasında 'Hocam ne yapıyorsunuz? Adam size ne dedi, böyle nasıl görev yapalım? Uyar, olmadı sarı kart ver ama kırmızı kart nedir?' diyerek serzenişte bulundu. Biz kendi değerlerimize sahip çıkalım dedikçe onlar gücünün kendi evlatlarına yeteceğini düşünerek bir camianın kaderiyle oynuyorlar. Tekrar sormak istiyorum, Türkiye'de 'Yazıklar olsun' diyerek bir kez sarı kart dahi gören bir teknik direktör olmuş mu? Bu konuda TFF'ye de çağrıda bulunmak istiyorum, bu kırmızı kart bizim için yok hükmündedir ve hocamızın da kesinlikle ceza almamasını bekliyoruz. Yanlış yapanlar bu defa ödüllendirilmemeli ve bunun bedelini hocamız değil, onlar ödemeli. Bize sahada bu bedeli zaten üç puanımızı alarak ödettiler. Şimdi federasyonumuzun alacağı kararların takipçisi olacağız. Ayrıca verilmeyen penaltı pozisyonumuzla ilgili VAR kayıtlarının da kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" düzenlendi
        Gaziantep'te "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" düzenlendi
        Gaziantep'te aileler arasında silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te aileler arasında silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te, 34 bin 700 öğrenci Çanakkale'ye gönderilecek
        Gaziantep'te, 34 bin 700 öğrenci Çanakkale'ye gönderilecek
        Sokak ortasında av tüfeği ile vurularak öldürüldü
        Sokak ortasında av tüfeği ile vurularak öldürüldü
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te sahipsiz köpeklerin anne ve kızına saldırması güvenlik kameras...
        Gaziantep'te sahipsiz köpeklerin anne ve kızına saldırması güvenlik kameras...