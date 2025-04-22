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        Vali Çeber'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:59
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        Vali Çeber'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çeber, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara emanet ettiği bayramı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, çocuklara duyulan inancın, sevginin ve umudun simgesi olduğunu aktaran Çeber, şunları kaydetti:

        "Sizler, bu milletin en masum, en temiz ve en güçlü yüreklerisiniz. Gözlerinizdeki ışık, yarınlarımızın aydınlık olacağının en büyük teminatıdır. Atatürk'ün de dediği gibi, 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.' Bu bayram, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Sizlerden beklentimiz, vatanını, milletini seven, bilimle, sanatla, sporla ilgilenen, dürüst, çalışkan ve üretken bireyler olmanızdır. Unutmayın ki, sizler bu ülkenin gelecekteki doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları ve liderlerisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hayallerinizin peşinden gitmeniz için her zaman yanınızdayız. Bu vatan sizlerle daha da güzelleşecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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