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        İslahiye'den 60 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 60 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:06
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        İslahiye'den 60 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 60 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

        İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından hacı adayları için Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu.

        Kaymakam Mehmet Soylu, uğurlama töreninde hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmasında, "Milyonlarca Müslümanın hayali sizlere nasip oldu. İnşallah gidişiniz de dönüşünüz de sağlıklı olur." dedi.

        İlçe Müftüsü Mustafa Demir de bu yıl ilçeden 5'i görevli olmak üzere 60 hacı adayının kutsal topraklara gittiğini ifade ederek, "Hacılarımızı dualarla uğurlamak için buraya geldik. Allah yollarını açık etsin, hacları Allah katında kabul olsun" dedi.

        Hacı adayları daha sonra kutsal topraklara dualarla uğurlandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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