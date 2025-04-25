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        Asya Kalkınma Bankası'ndan İslahiye ve Nurdağı'na ziyaret

        Asya Kalkınma Bankası Direktörü Narendra Singru ve Sonuç Yönetimi Uzmanı Shaista Hussain 6 Şubat depremlerinde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:19
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        Asya Kalkınma Bankası'ndan İslahiye ve Nurdağı'na ziyaret
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        Asya Kalkınma Bankası Direktörü Narendra Singru ve Sonuç Yönetimi Uzmanı Shaista Hussain 6 Şubat depremlerinde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

        İslahiye'deki ziyaretinde Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret eden Singru ve beraberindekiler, 6 Şubat depremleri sonrasında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ı da ziyaret eden heyet, ilçenin mevcut durumu ve gelecekte atılacak adımlar konularında fikir alışverişinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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