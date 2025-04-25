Asya Kalkınma Bankası'ndan İslahiye ve Nurdağı'na ziyaret
Asya Kalkınma Bankası Direktörü Narendra Singru ve Sonuç Yönetimi Uzmanı Shaista Hussain 6 Şubat depremlerinde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.
Asya Kalkınma Bankası Direktörü Narendra Singru ve Sonuç Yönetimi Uzmanı Shaista Hussain 6 Şubat depremlerinde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.
İslahiye'deki ziyaretinde Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret eden Singru ve beraberindekiler, 6 Şubat depremleri sonrasında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ı da ziyaret eden heyet, ilçenin mevcut durumu ve gelecekte atılacak adımlar konularında fikir alışverişinde bulundu.
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