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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:35
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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas uygulamaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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