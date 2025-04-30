Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Uzun, Gaziantep'te toprağa verildi

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Hüseyin, annesi Hüsniye, eşi Hatice ve çocukları Hüseyin Efe (16), Mete (12), Melih (5) ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Vali Yardımcısı Sinan Korkmaz, şehidin silah arkadaşları katıldı.

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