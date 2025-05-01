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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı:

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığında çocukların ebeveynlerini örnek aldığını belirterek, anne ve babaların dijital araç kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:16
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı:
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        BEYZA NUR ERYILMAZ - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığında çocukların ebeveynlerini örnek aldığını belirterek, anne ve babaların dijital araç kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

        Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki "Bağımsızlık Seferberliği" projesi kapsamında protokol imza törenine katılmak üzere kente gelen Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital bağımlılık yaşayan bireylere şikayet etmek yerine çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini belirtti.

        İnsanın hayatında zevk duyacağı alanlar oluşturmadığında dijital bağımlılığın ciddi şekilde yaygınlaşabileceğine işaret eden Dinç, "Her şeyden önce hayatı zenginleştirmek, genişletmekle alakalı önlemlerin geliştirilmesi ve bu önlemlerin bütün topluma yaygınlaştırılması çok önemli." dedi.

        Sosyal medyanın dijital bağımlılıktaki en önemli araçlardan biri olduğunu dile getiren Dinç, ebeveynlerin bu konuda çocuklarına örnek olduğunu kaydetti.

        Dinç, şunları aktardı:

        "Anne ve babaların öncelikle kendi kullanımları çok önemli. Kendileri sosyal medyayı ve dijital araçları sağlıksız bir şekilde kullanıyorlarsa başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Çocukları hızlı bir şekilde dijital bağımlılığa bulaşabilirler. O yüzden kendi kullanımlarının doğru ve sağlıklı olması çok önemli. İkincisi bu konuda rehberlik etmeleri, bilgi vermeleri, takip etmeleri, yönlendirmeleri çok önemli ama önemli noktalardan bir tanesi yasaklamadan ve engellemeden, bir sınır koymadan önce, hayatıyla alakalı çocukların hayatındaki insanlardan yana, ilişkilerden, işlerden yana, faaliyetlerden yana hayatlarını zenginleştirmeleri çok önemli. Çocuğun hayatı dapdar bir hayatsa, insan yoksa, sevdiği faaliyet yoksa, enerjisini boşaltabileceği, sağlıklı bir şekilde sosyalleşebileceği, kendini gösterebileceği, ifade edebileceği imkanlardan yoksunsa o zaman ne kadar sınır koyarsak koyalım işe yarar bir netice almamız zor."

        - Her yıl 10 milyon öğrenciye dijital bağımlılık eğitimi veriliyor

        Dinç, Yeşilay'ın uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        Bu kapsamda üç temel faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyen Dinç, şunları kaydetti:

        "Bu konuda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında, her yıl 10 milyon öğrenciye dijital bağımlılıklarla alakalı temel eğitim veriyoruz. Anaokulundan itibaren ilkokul, ortaokul ve liseye yönelik böyle bir eğitim çerçevemiz söz konusu. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizden psikolojik destek imkanı sağlıyoruz. Türkiye'nin her şehrinde toplam 105 Yeşilay danışmanlık merkezimiz var. Bağımlılıkta zorluk yaşayanlar, 115'i arayarak hızlı bir şekilde kendilerine en yakın yerden randevu alabilirler. Dolayısıyla bu anlamda psikoterapi ve sosyal hizmet desteğinde bu problemi yaşayan insanımıza, ücretsiz bir şekilde ve gizlilik esaslı olarak hizmet sağlıyoruz. Üçüncü olarak da savunuculuk çalışması yapıyoruz. Dijital bağımlılıkların toplumda gelişmemesi, insanları bu bağımlılıklardan korumakla alakalı gerekli düzenlemelerin yasalaşması konusunda savunuculuk çalışmaları yapıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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