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        Gaziantep ve çevre illerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:10
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        Gaziantep ve çevre illerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

        TÜRK-İŞ Gaziantep Şube Başkanlığınca Yeşilsu Parkı'nda düzenlenen programda, sendika üyeleri ellerinde bayraklarla slogan attı, halay çekti.

        Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Asef Bozkuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş kolundaki sorunları meydanlardan haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        DİSK, TMMOB, KESK ve Gaziantep Tabip Odası ise İstasyon Meydanı'nda miting düzenledi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da, Urfa Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen grup, Topçu Meydanı'na yürüdü.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kemal Yüksekkaya, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Yüksekkaya, 1 Mayıs'ın emekçilerin insanca yaşam, eşitlik, özgürlük ve barış talepleriyle alanları doldurduğu, dünyanın dört bir yanında mücadele ve dayanışmanın yükseltildiği tarihsel bir gün olduğunu belirtti.

        Gruptakiler daha sonra halay çekti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Hizmet-İş üyeleri ve işçilerinin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

        Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Hizmet-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Dağ, "Türkiye'nin dört bir yanında sahalardayız. Emeğin gücünü ve kutsallığını her zaman savunuyoruz. HAK-İŞ'te bütün emekçileri toplanmaya davet ediyoruz. Türkiye’deki emek hareketinin gücü olan HAK-İŞ'te bütün emekçilerimizi toplayarak haklarımızı sonuna kadar almaya ve istemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        - Malatya

        Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile işçilerin katılımıyla Emeksiz Caddesi'nden Yüzüncü Yıl Kavşağı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

        Arama noktalarından geçen katılımcılar, Yüzüncü Yıl Kavşağı'ndaki etkinlikte konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekti.

        - Kilis

        Kilis'te Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Eğitim-Sen Kilis Şube Başkanı Duygu Altınoluk, işçilerin haklarını savunmak için 1 Mayıs’ı kutladıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından sendika üyeleri müzik eşliğinde halay çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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