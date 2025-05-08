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        Gaziantep'te Aile Yılı Festivali düzenlenecek

        Gaziantep'te aile kurumunun güçlendirilmesi ve aile bireyleri arasındaki iletişimin artırılması amacıyla Aile Yılı Festivali gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:05
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        Gaziantep'te Aile Yılı Festivali düzenlenecek
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        Gaziantep'te aile kurumunun güçlendirilmesi ve aile bireyleri arasındaki iletişimin artırılması amacıyla Aile Yılı Festivali gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, 16 ve 18 Mayıs'ta Festival Parkı'nda Aile Yılı Festivali düzenlenecek.

        Etkinliğin ilk günü Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, evliliğinde 41 yılı dolduran çiftlerin umre çekilişini yapacak.

        Festivalde söyleşiler, seminerler, yarışmalar, atölye çalışmalarının yanı sıra mobil mamografi, mobil diş tarama, mobil kanser tarama ve işitme testi araçları da hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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