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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:00
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        Stat:GaziantepBüyükşehir Belediye

        Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

        Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Bruno, Mbakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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