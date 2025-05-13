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        İslahiye'de dağcılar Amanos'ta doğa yürüyüşü yaptı

        İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Hatay Doğa Sporları Topluluğu üyesi 105 dağcı Amanos Dağı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:09
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        İslahiye'de dağcılar Amanos'ta doğa yürüyüşü yaptı
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        İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Hatay Doğa Sporları Topluluğu üyesi 105 dağcı Amanos Dağı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve HADOST üyesi 105 dağcı yaklaşık 1700 rakımlı Amanos Dağı'nda bulunan Kurtoluk Yaylası'na parkur düzenleyerek yürüyüş gerçekleştirdi.

        Grup üyesi Hasan Şenocak, Hatay’dan gelen dağcılarla birlikte güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek yürüyüşe katılan ekibe teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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