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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 3 bin 127 sikke, 110 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:30 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:40
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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 3 bin 127 sikke, 110 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen iki adreste arama yaptı.

        Aramalarda, tarihi eser olarak değerlendirilen 3 bin 127 sikke, 110 tarihi obje, 6 el dedektörü, yeraltı algılama radarı, ruhsatsız av tüfeği ile 48 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalar, tarihi eser olarak değerlendirilen sikke ve objelerin ele geçirilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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