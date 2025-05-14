Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 3 bin 127 sikke, 110 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen iki adreste arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser olarak değerlendirilen 3 bin 127 sikke, 110 tarihi obje, 6 el dedektörü, yeraltı algılama radarı, ruhsatsız av tüfeği ile 48 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalar, tarihi eser olarak değerlendirilen sikke ve objelerin ele geçirilmesi yer alıyor.