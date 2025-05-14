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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:41
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
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        Stat:Gaziantep

        Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram) , Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu (Dk. 60 Draguş), Ozan Tufan (Dk. 80 Cham), Zubkov, Mendy (Dk. 81 Serdar Saatçı), Nwakaeme, Banza (Dk. 60 Visca)

        Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 71 Kaan Ayhan), Eren Elmalı (Dk. 78 Jakobs), Lemina (Dk. 72 Kerem Demirbay, Torreira, Yunus Akgün, Sara (Dk. 62 Morata), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 72 Mertens)

        Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 46 ve 63 Osimhen (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Savic, Dk. 58 Lundstram (Trabzonspor), Dk. 27 Sara, Dk. 79 Mertens, Dk. 90 Sallai (Galatasaray)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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