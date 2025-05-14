Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Stat:Gaziantep
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram) , Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu (Dk. 60 Draguş), Ozan Tufan (Dk. 80 Cham), Zubkov, Mendy (Dk. 81 Serdar Saatçı), Nwakaeme, Banza (Dk. 60 Visca)
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 71 Kaan Ayhan), Eren Elmalı (Dk. 78 Jakobs), Lemina (Dk. 72 Kerem Demirbay, Torreira, Yunus Akgün, Sara (Dk. 62 Morata), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 72 Mertens)
Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 46 ve 63 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 21 Savic, Dk. 58 Lundstram (Trabzonspor), Dk. 27 Sara, Dk. 79 Mertens, Dk. 90 Sallai (Galatasaray)
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