GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda devam eden kültürel mirasla sanatı buluşturan iki günlük programda üretilen eserler, gelecek günlerde sanatseverlerle buluşacak.

Tarihi alan hakkında bilgi alan öğrenciler ve öğretim elemanları, Yesemek'in binlerce yıllık büyülü atmosferinden ilham alarak bireysel ve ortak çalışmalara imza attı.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yesemek Sanat Çalıştayı, tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde Resim Bölümü öğretim elemanları ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde, İslahiye ilçesinde bulunan tarihi Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde Sanat Çalıştayı gerçekleştirildi.

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