Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde Sanat Çalıştayı gerçekleştirildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde, İslahiye ilçesinde bulunan tarihi Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde Sanat Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde Sanat Çalıştayı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde, İslahiye ilçesinde bulunan tarihi Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde Sanat Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yesemek Sanat Çalıştayı, tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde Resim Bölümü öğretim elemanları ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapıldı.

        Tarihi alan hakkında bilgi alan öğrenciler ve öğretim elemanları, Yesemek'in binlerce yıllık büyülü atmosferinden ilham alarak bireysel ve ortak çalışmalara imza attı.

        GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda devam eden kültürel mirasla sanatı buluşturan iki günlük programda üretilen eserler, gelecek günlerde sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?

        Benzer Haberler

        Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı (2)
        Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı (2)
        Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı
        Halı fabrikasında buhar kazanı patladı; 7 yaralı
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamad...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamad...
        Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yara...
        Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yara...
        Gaziantep'te 33 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Gaziantep'te 33 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Bakan Göktaş, Aile Festivali'nde konuştu:
        Bakan Göktaş, Aile Festivali'nde konuştu: