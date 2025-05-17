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        Başkan Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 23:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:10
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        Başkan Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin mesajında, 19 Mayıs 1919'un millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gün olduğunu belirtti.

        Şahin mesajında şunları kaydetti:

        "Ülkemiz, umudumuz ve göz bebeğimiz gençlerimizle yükselerek mevcudiyetini ilelebet sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, değerlerini korumasının, rekabet gücünü korumasının, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesi sizsiniz. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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