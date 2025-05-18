Gaziantep'te gerçekleştirilen 6. Ahlak Şurası sonuç bildirgesi açıklandı

İslam Düşünce Enstitüsü, Türkiye Yazarlar Birliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle üç gün süren 6. Ahlak Şurası tamamlandı.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında şuranın 13 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı.

Şuranın, "Çağımızın Meydan Okumaları Karşısında Ahlak ve Din" temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Görmez, şunları söyledi:

"Çağın ahlak ve anlam krizlerinin teşhis edilmeye çalışıldığı şurada, çağın meydan okumaları karşısında ahlak ve dinin birbirinden koparılmadan gösterebilecekleri mukavemet ve cevap gücü tespit edilmeye çalışıldı. Ahlakın hayat kurucu rolü, ahlak, insan ve fıtrat ilişkisi ile onun genelde din, özelde İslam ile irtibatı meseleleri derinlemesine tahlil edildi. Şurada özellikle fıtratından uzaklaşan insan, dinden ve hayattan kopmak suretiyle sadece akademik bir söylem alanına hapsolan ahlak, cinsiyetsizleştirme projeleri; ahlaktan kopan uluslararası siyaset; sadece karı düşünerek kendisini yapılandıran ekonomik anlayış, haz, konfor ve tüketim sarmalına sıkıştırılan toplum, herhangi ahlaki bir değer üretemeyen mekan ve her geçen gün çözülmeye yüz tutan aile meseleleri derinlemesine ele alındı."