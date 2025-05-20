GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı kavgada kardeşi ağabeyini yaraladı

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada kardeşi ağabeyini yaraladı.

Merkez Şehitkamil İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y'ye husumetli olduğu öğrenilen kardeşi Ahmet Y. tabanca ile ateş etti.

Ağabey Harun Y. iki ayağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine götürülen yaralı ağabeyin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, şüphelinin yürüyerek yaklaştığı, ardından cebinden çıkardığı tabanca ile ateş ettiği ağabeyinin yere düştüğü ve daha sonra yaralanan ağabeyin olay yerine gelen ambulansa bindirildiği görülüyor.