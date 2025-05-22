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        GAÜN'de mesleki eğitim ve akreditasyon çalıştayı düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesinde, mesleki eğitimde kalite standartlarını yükseltmek ve akreditasyon süreçlerini değerlendirmek amacıyla "2. Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:56
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        GAÜN'de mesleki eğitim ve akreditasyon çalıştayı düzenlendi
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        Gaziantep Üniversitesinde, mesleki eğitimde kalite standartlarını yükseltmek ve akreditasyon süreçlerini değerlendirmek amacıyla "2. Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı" düzenlendi.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitimde kalite standartlarının yükseltilmesi ve akreditasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla akademisyenler ve uzmanlar arasında bilgi alışverişine imkan sağlanan çalıştaya, üniversiteye bağlı 10 Meslek Yüksekokulundan 62 akademik personel katıldı.

        Programda konuşan, Toplam Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emrah Cinkara, üniversitenin akreditasyon ve kalite geliştirme çalışmalarına verdiği önemi vurguladı.

        Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Akreditasyon Sorumlusu Mehmet Erkan Toksöz ise sunumunda, akreditasyonun yükseköğretimdeki stratejik önemine değindi.

        Kalite Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Derya Özçalışkan ise çalıştay kapsamında MEDEK akreditasyon ölçütleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

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