GAÜN'de mesleki eğitim ve akreditasyon çalıştayı düzenlendi

Kalite Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Derya Özçalışkan ise çalıştay kapsamında MEDEK akreditasyon ölçütleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitimde kalite standartlarının yükseltilmesi ve akreditasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla akademisyenler ve uzmanlar arasında bilgi alışverişine imkan sağlanan çalıştaya, üniversiteye bağlı 10 Meslek Yüksekokulundan 62 akademik personel katıldı.

Gaziantep Üniversitesinde, mesleki eğitimde kalite standartlarını yükseltmek ve akreditasyon süreçlerini değerlendirmek amacıyla "2. Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı" düzenlendi.

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