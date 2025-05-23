Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Maxim, Kasımpaşa maçında süre alması durumunda kulübün en çok forma giyen futbolcusu ünvanına sahip olacak.

Güneydoğu temsilcisinde Alexandru Maxim, Badou Ndiaye, Deian Sorescu, Bruno Viana, Emmanuel Boateng, Semih Güler ve Ogün Özçiçek, bu maçta kart görmeleri durumunda 38. ve son haftada oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Bu müsabakalarda rakibine 4 kez kaybeden kırmızı-siyahlılar, 4 maçta galip gelirken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Kasımpaşa ile 11 kez karşı karşıya geldi.

Taraftarı önünde kalesinde 12 gol gören Gaziantep ekibi, iç sahada en az gol yiyen takım ünvanını korudu ve bu maçlarda 22 kez rakip ağları havalandırdı.

İç saha performansıyla öne çıkan kırmızı-siyahlılar, bu sezon sahasında oynadığı 17 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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