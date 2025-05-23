Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, UFEST'te üniversite öğrencileriyle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen "UFEST Gaziantep" etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öğrencilerle bir araya geldi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Gaziantep'in Ulaştırma ve İletişim Vizyonu" konulu konferansa katılan Şahin, kentin ulaşım ve iletişim alanındaki stratejik hedeflerini anlattı.

Programda öğrencilere müjde veren Şahin, kampüs içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Bisiklet projesi, Rektör Prof. Dr. Sait Mesut Doğan’ın talepleri doğrultusunda şekillendi ve üniversiteyle iş birliği içinde hayata geçiriliyor. Gaziantep Üniversitesi kampüsünde standartlara uygun bisiklet yolları inşa ediyoruz. Projelerimiz tamamlandı, ana yolların tümünde modern bisiklet yolları tasarlandı. Yeni eğitim döneminde bu yolları öğrencilerimizin hizmetine sunacağız."

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise Başkan Şahin’e teşekkür ederek, öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade etti.