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        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde resim festivali düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde resim festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:10
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        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde resim festivali düzenlendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde resim festivali düzenlendi.

        Sergi, İslahiye Kaymakamlığı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirildi.

        Serginin açılışına, Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Filiz Çopuroğlu, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Mehmet Soylu, 3 bin yıllık tarihi olan 110 dönüm alanda bulunan ve 500'ün üzerinde eserin sergilendiği Yesemek'te birincisini düzenledikleri resim festivalinin hayırlı olmasını diledi.

        Görsel Sanatlar Öğretmeni Fidan Özdemir, açtıkları serginin amacının ilçeyi tanıtmak ve ilçedeki öğrencilerin yaptıkları eserleri tanıtmak olduğunu, 600 eserin sergilendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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