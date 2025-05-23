Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

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